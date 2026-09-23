Calha e Pavard sfilano alla Milano Fashion Week

L'Inter va in passerella alla Milano Fashion Week. Alla Vogue World Milano la maglia dei Campioni d'Italia in carica è stata portata in passerella da Benjamin Pavard (che ha indossato la prima maglia), Hakan Calhanoglu (che ha indossato la seconda maglia) e dalla giocatrice della Primavera femminile Angelica Montaperto, che ha indossato la terza maglia. Ad assistere alla sfilata nella Galleria Vittorio Emanuele, le grandi star della moda, del cinema e della musica: da Jennifer Lopez a Heidi Klum, passando per Dakota Johnson, Monica Bellucci e Naomi Campbell. E poi tra gli altri ancora il conduttore De Martino, il cantante Mengoni e gli attori Accorsi e Scarpetta.