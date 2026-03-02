Strategie

Il prezzo delle batterie per auto può scendere del 60%

Supportare la produzione europea ridurrebbe il divario con la Cina

di Redazione Drive Up
02 Mar 2026 - 09:56
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se l'Europa aumenta la produzione interna di batterie, il divario di costo con la Cina potrebbe ridursi fino al 60%, passando dal 90% al 30%. Lo ha dichiarato la ONG Transport&Environment in una nota pubblicata a inizio settimana, esortando l'UE a sostenere il settore con il piano "Made in Europe". A inizio marzo la Commissione presenterà il suo "Industrial Accelerator Act" che prevede incentivi per la produzione locale di componenti strategici.
Indipendenza produttiva
La misura è pensata per coprire la fabbricazione interna di batterie, energia solare ed eolica, produzione di idrogeno, energia nucleare e veicoli elettrici. Tutti settori che riguardano la cosìdetta "transizione energetica", che T&E ha sempre sostenuto. Il rapporto della ONG sostiene che un miglioramento dell’efficienza produttiva — in particolare attraverso una riduzione degli scarti, oltre al know-how della manodopera e all’automazione — ridurrebbe il divario di costo a 14 dollari per kilowattora entro il 2030. Ciò equivarrebbe a una differenza di circa 500 euro per un veicolo elettrico medio, che potrebbe essere ulteriormente ridotta grazie a incentivi pubblici.
Il progetto Made in Europe
"I requisiti di contenuto locale sono l’unica politica attualmente sul tavolo per evitare un altro caso Northvolt. Il costo delle regole Made-in-EU è un premio di sovranità che vale la pena pagare”, ha dichiarato Julia Poliscanova, direttrice senior di T&E. Il piano Made in Europe dovrebbe chiarire che i regimi di sostegno pubblico includano esplicitamente incentivi fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici, sia per i proprietari privati sia per datori di lavoro e dipendenti coinvolti nei programmi di auto aziendali, ha concluso T&E. Come sempre, una voce fuori dal coro. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
batterie
auto elettriche
prezzo batterie
europa

Ultimi video

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

02:07
DR 5 FULL HYBRID

DR 5 FULL HYBRID

01:22
Moto GP 2026 al via

Moto GP 2026 al via

01:34
Skoda Epiq Camouflage

Skoda Epiq Camouflage

01:48
Ferrari, ecco la 499P 2026

Ferrari, ecco la 499P 2026

02:28
Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:46
Autotorino, un anno da record

Autotorino, un anno da record

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:13
The Greatest Hits

The Greatest Hits

02:02
Nuova Mazda CX-6e

Nuova Mazda CX-6e

01:22
Travis Pastrana emoziona con Bentley

Travis Pastrana emoziona con Bentley

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:05
Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

I più visti di Drive Up

La nuova supercar di Jannik Sinner

Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

Porsche GT3

Porsche GT3

Il grattacielo Fiat che dominava Parigi

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performance

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:55
Meccanici Ferrari bloccati in Qatar: Formula 1 a rischio
DR 5 FULL HYBRID
10:50
DR 5 FULL HYBRID
10:39
Basket: in Venezuela arrestato un ex cestista internazionale vicino a Maduro
10:38
L'Iran sta per rinunciare ai Mondiali: chi al suo posto? Tutto sull'ipotesi ripescaggio
10:25
Tennis: classifica Wta, Paolini ancora settima