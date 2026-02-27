Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performance

Emmanuel ESNAULT, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato: "Svelare una nuova livrea è sempre un momento chiave per il marchio e per il Team Peugeot TotalEnergies. Simboleggia l'inizio di una nuova stagione e una nuova dinamica guidata da rinnovate ambizioni, pur rimanendo saldamente radicata nell'eredità e nell'identità di PEUGEOT. Questa livrea incarna pienamente lo spirito del progetto e il legame stretto tra la concorrenza e il marchio. È anche un'opportunità preziosa per riunire i nostri partner e condividere questo momento importante che dà il via alla stagione 2026. Non vediamo l'ora di vederlo prendere vita sulla pista in Qatar, al primo turno del campionato.