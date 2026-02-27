WEC

Peugeot sorprende: la livrea della 9X8 è un tributo alla performance

Si passa al bianco-rosso-nero: un tributo al marchio GTi della casa francese

27 Feb 2026 - 11:49

Peugeot va a caccia del riscatto nel Wec e i risultati incoraggianti nel finale della scorsa stagione sono di buon auspicio. La casa francese ha deciso di rivoluzionare la livrea della 9X8 con nuovi colori, il bianco, il rosso e il nero. Una nuova sorprendente interpretazione degli Hypergraphs che rappresentano una visione dinamica ispirata al motorsport del motivo iconico degli artigli di Peugeot, un elemento distintivo presente su tutti i modelli del marchio.

La Peugeot 9X8 cambia pelle

Le Peugeot 9X8 2026 adottano i colori storici della PEUGEOT GTi, offerta per la prima volta sulla 205 GTi al momento del lancio nel 1984. L'emblematico Okenite White è al centro della scena ed è il colore di lancio della nuova E-208 GTi.

Matthias HOSSANN, Responsabile del Design di PEUGEOT, spiega la visione della livrea: "La nuova livrea della PEUGEOT 9X8 è prima di tutto un'ulteriore prova dell'eccezionale qualità della collaborazione tra PEUGEOT Design e Peugeot Sport. Ipergrafi che rappresentano i leggendari 3 artigli e la loro espressione di prestazioni, e modernità con una colorazione che rappresenta lo spirito leggendario della PEUGEOT GTi. Il nostro obiettivo è portare una dose extra di emozione e piacere a ogni giro completato dalla PEUGEOT 9X8."

Alain FAVEY, CEO di PEUGEOT, ha dichiarato: "La nuova livrea della PEUGEOT 9X8 illustra perfettamente l'ambizione del marchio di perpetuare la leggenda della PEUGEOT GTi: un'elegante fusione di eredità unica ed eccellenza tecnologica all'avanguardia. La livrea esprime la sinergia tra le prestazioni della squadra in pista e presto su strada. Con un obiettivo condiviso: offrire ai nostri clienti e al pubblico il massimo del piacere di guida, secondo PEUGEOT."

Emmanuel ESNAULT, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies, ha dichiarato: "Svelare una nuova livrea è sempre un momento chiave per il marchio e per il Team Peugeot TotalEnergies. Simboleggia l'inizio di una nuova stagione e una nuova dinamica guidata da rinnovate ambizioni, pur rimanendo saldamente radicata nell'eredità e nell'identità di PEUGEOT. Questa livrea incarna pienamente lo spirito del progetto e il legame stretto tra la concorrenza e il marchio. È anche un'opportunità preziosa per riunire i nostri partner e condividere questo momento importante che dà il via alla stagione 2026. Non vediamo l'ora di vederlo prendere vita sulla pista in Qatar, al primo turno del campionato.

wec
peugeot
ferrari

