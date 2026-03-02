Nuova DR 5: ora è anche full hybrid
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Praticità di utilizzo e versatilità al primo posto, senza compromessi
© Ufficio Stampa
Una nuova visione della mobilità urbana secondo DR. DR 5, cambia il nome del suv compatto che perde il “punto zero”, modificando pure nella sostanza. Perché diventa full hybrid.
Full hybrid significa consumi contenuti, ma al tempo stesso potente, quanto basta, sostenibile ed efficiente e DR 5 è il giusto mix tra tecnologia moderna, comfort e versatilità.
Sotto il cofano di DR 5 c’è un motore 1.500 da 204 CV. Efficiente e con consumi contenuti perché secondo il ciclo combinato di omologazione WLTP sono necessari 5,3 litri ogni 100 Km.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Insomma, un suv pragmatico e adatto sia per la città, sia per i viaggi più lunghi. Il nostro esemplare in prova è l’allestimento “Collection”, come si evince pure dal badge nero dedicato sulla carrozzeria, con l’aggiunta di una serie di accorgimenti per rendere la vita a bordo ancora più piacevole. Dai sedili in eco pelle regolabili e riscaldabili, al volante in pelle multifunzione. Così come i materiali soft touch utilizzati per il cruscotto.
DR 5 è anche piuttosto silenziosa e può contare su una serie di contenuti tecnologici che contribuiscono a rendere l’esperienza di viaggio ancora più confortevole. Come il sistema di infotainment con display da 26” - senza soluzione di continuità - con connettività wireless per smartphone sul quale sono anche proiettate le immagini delle telecamere a 360 gradi in HD per manovre ancora più sicure. Non mancano i cosiddetti ADAS. Sono ben 24 e tutti di ultima generazione.