Nuova DR 5: ora è anche full hybrid

Insomma, un suv pragmatico e adatto sia per la città, sia per i viaggi più lunghi. Il nostro esemplare in prova è l’allestimento “Collection”, come si evince pure dal badge nero dedicato sulla carrozzeria, con l’aggiunta di una serie di accorgimenti per rendere la vita a bordo ancora più piacevole. Dai sedili in eco pelle regolabili e riscaldabili, al volante in pelle multifunzione. Così come i materiali soft touch utilizzati per il cruscotto.