Scenari

Il paradosso di Trump: più dazi per chi produce negli USA

La prossima versione dell'accordo commerciale nordamericano potrebbe penalizzare i produttori locali

di Tommaso Marcoli
17 Ago 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Per la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli USA, un ruolo fondamentale lo ha avuto la promessa di re-industrializzare il Paese (reshoring). La delocalizzazione - insomma - non sarebbe stata più tollerata. Pena: dazi, dazi e ancora dazi. L'industria automobilistica si è trovata a dover riorganizzare per intero la produzione, ora il rischio è che a pagare il conto siano i consumatori americani.
Contenuto USA
Produrre un'automobile è un'operazione estremamente complessa. Richiede una pianificazione con anni di anticipo e vaste sinergie, perché i componenti critici arrivano da fornitori sparsi nel mondo. Nessun gruppo o marchio ha il controllo completo della filiera. La proposta, in discussione il prossimo mese, che richiederebbe almeno un 50% di contenuto Made in USA affinché un veicolo possa beneficiare di dazi ridotti, mette in allarme Ford, GM e Stellantis. Una scelta che costerebbe 2 miliardi di dollari l'anno per ogni gruppo, i quali sarebbero "pagati" dai clienti.
Difficile
Pretendere investimenti negli Stati Uniti d'America, ha una sua logica: ridurre la dipendenza da Paesi come la Cina, limitando l'esposizione a eventuali shock di mercato o derive protezionistiche. Ford - ad esempio - ha annunciato che riporterà la produzione delle Lincoln dalla Cina agli USA. Potrebbe non bastare: i marchi giapponesi, europei e coreani "godono" di un dazio fisso al 15%. Quelli americani "navigano" tra tariffe su veicoli, componenti, acciaio e alluminio. Il paradosso è che perdano di competitività.

Ti potrebbe interessare

videovideo
paradosso
trump
donald trump
dazi
usa

Ultimi video

02:14
Nuova Maserati Gran Turismo

Nuova Maserati Gran Turismo

26:05
Puntata Summer Edition del 15 agosto #DriveUp

Puntata Summer Edition del 15 agosto #DriveUp

04:22
Denza Z9GT, un mix di lusso e prestazioni

Denza Z9GT, un mix di lusso e prestazioni

01:27
Lamborghini LM002, un fuoristrada fuori dal comune

Lamborghini LM002, un fuoristrada fuori dal comune

01:43
Dodge Day 2026, tante novità e uno sguardo al passato

Dodge Day 2026, tante novità e uno sguardo al passato

01:51
Maserati Project GT4, a Goodwood la nuova vettura del reparto corse del Tridente

Maserati Project GT4, a Goodwood la nuova vettura del reparto corse del Tridente

02:12
Renault Symbioz, nuovo motore per emissioni ridotte e costi contenuti

Renault Symbioz, nuovo motore per emissioni ridotte e costi contenuti

02:44
Jeep Avenger si rinnova, tanti aggiornamenti interni e motorizzazioni

Jeep Avenger si rinnova, tanti aggiornamenti interni e motorizzazioni

15:07
La puntata del 13 agosto #DriveUp

La puntata del 13 agosto #DriveUp

01:32
Formula E, nel weekend doppio appuntamento

Formula E, nel weekend doppio appuntamento

04:03
Lotus Emira Turbo SE

Lotus Emira Turbo SE

01:49
Nuova Maserati Grecale

Nuova Maserati Grecale

01:33
Formula E a Londra

Formula E a Londra

02:05
La storia di Panda - Vita di coppia

La storia di Panda - Vita di coppia

01:32
Renault al Viva!Festival di Locorotondo

Renault al Viva!Festival di Locorotondo

02:14
Nuova Maserati Gran Turismo

Nuova Maserati Gran Turismo

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Cina si è comprata l'Europa

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

BYD apre le porte di casa in Cina, il nostro viaggio

Ferrari CZ26: il nuovo capolavoro di Maranello

Ferrari, come te non c'è nessuno: la CZ26 è un capolavoro

Lamborghini Revuelto SV: oltre ogni limite

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rodrigo Mora
12:15
La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite
12:10
Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"
12:06
City, l'erede di Rodri è Bouaddi: 100 milioni al Lille
12:02
Vardy riparte dal Brasile? Contatti con il San Paolo
12:01
Il Como continua a puntare Moise Kean: le ultime