Il nuovo V8 di Lotus è realtà

Che Lotus volesse tornare a produrre automobili a combustione, è cosa nota. Ai proclami e alle promesse ha fatto finalmente seguito il debutto del nuovo 4.0 litri V8 che arriverà sulla prossima supercar. Si chiama HORSE W40 ed è un propulsore di ultima generazione abbinato a un cambio automatico a 8 velocità, che lavorerà con un'unità elettrica all'interno di un modulo ibrido.

Sulla super sportiva

Toccherà alla supercar Lotus Type 135 (ma il nome commerciale sarà diverso) presentarlo al grande pubblico. Secondo quanto dichiarato dalla casa inglese, il solo V8 sarà in grado di erogare circa 680 CV di potenza massima, a quali poi aggiungere l'ammontare del secondo propulsore elettrico. Tra le caratteristiche tecniche più interessanti, il peso: la casa inglese dichiara una massa complessiva di soli 200 kg, uno dei più leggeri della sua categoria.

Debutta tra poco

Il cambio sarà l'HORSE 8LDCT: un doppia frizione a otto rapporti sviluppato appositamente per applicazioni ibride. Le specifiche tecniche anticipano una capacità di reggere fino a 1.500 Nm di coppia massima, sintomo che la prossima supercar di Lotus potrebbe proporre una scheda tecnica eccezionale. Le caratteristiche tecniche lo renderebbero, volendo, adatto anche ad altre applicazioni, come SUV ad alte prestazioni. Una proposta che il marchio di Hethel potrebbe sicuramente considerare.