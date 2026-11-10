Rocchi: "Inchiesta ferita che non si rimarginerà. A Dazn per rimettermi in gioco"

"Fascio fatica a sentirmi un ex, credo rimarrò un arbitro a vita, al di là della tessera o meno. Ho fatto una scelta, anzi ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà per me e la mia famiglia. Provo a mettermi in gioco, a fare una cosa diversa". Lo ha detto Gianluca Rocchi, ex designatore di Serie A e B, oggi opinionista di Dazn, in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "A livello di Aia ci tengo a dire che mi sono lasciato benissimo, quando mi hanno chiesto di fare una scelta l'ho fatta, non facilmente - ha proseguito l'ex arbitro, dimessosi dall'Associazione Italiana Arbitri qualche settimana fa - Con l'Aia non c'è nessun problema, con qualche singolo c'è ma non si può fare di un singolo il problema di un gruppo".