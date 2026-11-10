L'INTERVISTA

Rocchi: "Inchiesta ferita che non si rimarginerà. A Dazn per rimettermi in gioco"

L'ex designatore arbitrale torna a parlare: "Con Aia nessun problema. Il 25 aprile è stato un qualcosa che mi ha travolto"

10 Nov 2026 - 15:09
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"Fascio fatica a sentirmi un ex, credo rimarrò un arbitro a vita, al di là della tessera o meno. Ho fatto una scelta, anzi ringrazio chi mi ha dato fiducia in un momento di difficoltà per me e la mia famiglia. Provo a mettermi in gioco, a fare una cosa diversa". Lo ha detto Gianluca Rocchi, ex designatore di Serie A e B, oggi opinionista di Dazn, in occasione del Social Football Summit in corso all'Allianz Stadium di Torino. "A livello di Aia ci tengo a dire che mi sono lasciato benissimo, quando mi hanno chiesto di fare una scelta l'ho fatta, non facilmente - ha proseguito l'ex arbitro, dimessosi dall'Associazione Italiana Arbitri qualche settimana fa - Con l'Aia non c'è nessun problema, con qualche singolo c'è ma non si può fare di un singolo il problema di un gruppo".

"Il 25 aprile è stato un qualcosa che mi ha travolto, per assurdo oggi forse sto peggio - ha aggiunto Rocchi - I sei mesi di tempo ti permettono di capire tante cose, uscire in qualche modo per quanto mi riguarda è stata una ferita che non si rimarginerà mai. Se per degli aspetti sto meglio e sono sollevato, per altri ogni giorno che passa la ferita fa ancora più male".

"Da un punto di vista mediatico l'aggressione è stata feroce, ma non riguarda solo me, fa parte della quotidianità. Purtroppo oggi un avviso di garanzia diventa una condanna, o comunque un problema - ha spiegato parlando sul palco del Social Football Summit - Se uno ha una notizia di reato è giusto si faccia un'indagine, però non si può fare una condanna. Un avviso di garanzia è uno strumento che dovrebbe garantire te, e diventa sostanzialmente una accusa pubblica".

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