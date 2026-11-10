Rocchi: "Inchiesta ferita che non si rimarginerà. A Dazn per rimettermi in gioco"

"Il 25 aprile è stato un qualcosa che mi ha travolto, per assurdo oggi forse sto peggio - ha aggiunto Rocchi - I sei mesi di tempo ti permettono di capire tante cose, uscire in qualche modo per quanto mi riguarda è stata una ferita che non si rimarginerà mai. Se per degli aspetti sto meglio e sono sollevato, per altri ogni giorno che passa la ferita fa ancora più male".