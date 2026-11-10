Dal dominio USA ad Alcaraz-Jodar, passando per Sinner e Musetti: Nazioni con due o più tennisti nella stessa edizione

Svezia e Cecoslovacchia riuscirono nell'impresa in 5 edizioni, Francia e Svizzera in 3, l'Australia in 2 occasioni. Germania, Serbia e Italia hanno avuto il doppio rappresentante in una sola occasione. Il Bel Paese è l'ultimo ad essersi aggiunto, grazie alla storica presenza in contemporanea di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nel 2025. In precedenza, invece, Sinner prese il posto dell'infortunato Matteo Berrettini nell'edizione 2021.