Dal dominio USA ad Alcaraz-Jodar, passando per Sinner e Musetti: Nazioni con due o più tennisti nella stessa edizione
La Spagna avrà due tennisti nell'edizione 2026 delle Atp Finals, grazie a Carlos Alcaraz e Rafa Jodar. Circostanza che ha interessato diverse Nazioni durante i 56 anni di storia del "Torneo dei Maestri".
La presenza di almeno due tennisti della stessa nazione alle Atp Finals nella medesima edizione non è certo un'eccezione. Con quella del 2026, infatti, la circostanza si sarà verificata ben 52 volte. Complessivamente sono stati 12 i Paesi in grado di piazzare almeno due rappresentanti alle Finals, con gli Stati Uniti a farla da padroni. Difatti, gli "States" in ben 33 edizioni hanno piazzato almeno due tennisti nell'ultimo torneo stagionale, toccando una vetta di ben 6 rappresentanti nel 1978, nel 1984 e nel 1985.
Il dominio USA
Il dato più impressionante è quello del '78, quando gli statunitensi furono 6 su 8 qualificati: Jimmy Connors, John McEnroe, Harold Solomon, Arthur Ashe, Brian Gottfried, Eddie Dibbs. Ad imporsi fu McEnroe, nell'edizione che vide anche la partecipazione di Corrado Barazzutti, secondo italiano di sempre a giocare le Atp Finals dopo Adriano Panatta (1975). Negli altri due casi, invece, il tabellone era più ampio: 6 su 12 nel 1984 e 6 su 16 nel 1985.
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BEN SHELTON
In classifica segue proprio la Spagna, che ha piazzato almeno due tennisti in 14 edizioni (2026 compreso), ma non riusciva nell'impresa dal 2015. In quell'occasione furono Rafa Nadal e David Ferrer a rappresentare il proprio Paese. Argentina e Russia condividono il terzo posto nella speciale graduatoria, con 6 edizioni a testa. Curioso il caso russo: dopo l'accoppiata Safin - Kafelnikov nel 2000, sono stati Daniil Medvedev e Andrey Rublev a qualificarsi per 5 edizioni consecutive, dal 2020 al 2024.
L'ingresso dell'Italia
Svezia e Cecoslovacchia riuscirono nell'impresa in 5 edizioni, Francia e Svizzera in 3, l'Australia in 2 occasioni. Germania, Serbia e Italia hanno avuto il doppio rappresentante in una sola occasione. Il Bel Paese è l'ultimo ad essersi aggiunto, grazie alla storica presenza in contemporanea di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nel 2025. In precedenza, invece, Sinner prese il posto dell'infortunato Matteo Berrettini nell'edizione 2021.
Le Atp Finals 2026 avrebbero visto nuovamente due italiani protagonisti all'Inalpi Arena di Torino, ma l'infortunio di Sinner ha spalancato le porte proprio a Rafa Jodar. Lo spagnolo, infatti, è giunto nono nella Race, ma ha beneficiato del forfait dell'italiano, che era matematicamente qualificato per l'ultimo torneo stagionale.
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FLAVIO COBOLLI
Inoltre, Svezia, Spagna e Argentina sono le altre tre Nazioni capaci di schierare più di due rappresentanti alla stessa edizione delle Atp Finals. Il Paese scandinavo ci riuscì in tre edizioni consecutive, durante la sua epoca d'oro dal 1984 al 1986, arrivando addirittura a 4 tennisti nel 1984 (Anders Järryd, Henrik Sundström, Joakim Nyström e Mats Wilander). Nel 2002 la Spagna schierò Carlos Moyá, Albert Costa e Juan Carlos Ferrero, mentre nel 2005 l’Argentina stabilì il proprio record con quattro partecipanti: Guillermo Coria, David Nalbandian, Gastón Gaudio e Mariano Puerta, quest'ultimo prese il posto dell'infortunato Rafa Nadal.
L’edizione 2026, in programma dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino, dunque si inserisce in perfetta continuità con la tradizione del torneo. Le Atp Finals si vedranno anche su Sport Mediaset: l’accordo acquisito dal gruppo prevede otto incontri in chiaro, con copertura streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Un’altra vetrina per un torneo che negli ultimi anni ha assunto colori sempre più azzurri.