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Reggio Emilia, presentato Troy Caupain: "Bello essere tornato a casa"

Le parole del playmaker statunitense al ritorno a Reggio Emilia

10 Nov 2026 - 15:16
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© Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana

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L'esperienza di Troy Caupain al Trabzonspor in Turchia è durata una manciate di settimane, il tempo di 5 partite di campionato in cui ha viaggiato a 8 punti, 3.4 rimbalzi e 4 assist di media. Poi la chiamata di Reggio Emilia per riportarlo in quella che lui ha definito "casa": "È bello essere tornato. Ho sentito calore e braccia aperte fin dal momento della firma, per non parlare di quando sono entrato al PalaBigi sabato: mi sono sentito a casa".

Il numero 10 ha già debuttato nella sconfitta interna contro Venezia, mettendo a segno 18 punti e raccogliendo 5 rimbalzi. Nonostante l'addio al termine della stagione precedente, Caupain non aveva dimenticato Reggio, tanto essersi tatuato il logo, accompagnato dalla frase "The Reggio Way": "Il tatuaggio? È qualcosa che sentivo di fare: l'anno scorso qui è stato incredibile, in campo e fuori, e sono legato a quei momenti. Il nuovo logo mi piace, non cambia il senso di ciò che è Reggio Emilia e la "Reggio Way" ".

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