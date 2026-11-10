Reggio Emilia, presentato Troy Caupain: "Bello essere tornato a casa"

Il numero 10 ha già debuttato nella sconfitta interna contro Venezia, mettendo a segno 18 punti e raccogliendo 5 rimbalzi. Nonostante l'addio al termine della stagione precedente, Caupain non aveva dimenticato Reggio, tanto essersi tatuato il logo, accompagnato dalla frase "The Reggio Way": "Il tatuaggio? È qualcosa che sentivo di fare: l'anno scorso qui è stato incredibile, in campo e fuori, e sono legato a quei momenti. Il nuovo logo mi piace, non cambia il senso di ciò che è Reggio Emilia e la "Reggio Way" ".