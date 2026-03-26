Il nuovo cambio di Porsche è insieme automatico e manuale

Provate a cercare quante automobili sportive con cambio manuale sono rimaste. Farete fatica a trovarne una decina. Ormai anche le prestazioni si sono omologate al più comodo, pratico e versatile automatico. Eppure gli appassionati nutrono qualche risentimento per questa decisione, soprattutto considerando che attorno ai tre pedali c'è ancora un discreto interesse.

Una rivoluzione

Porsche ad esempio sta rimuovendo dalla sua offerta le vetture con cambio manuale. Tra le 911 ne sono rimaste soltanto due: Carrera T e GT3. Le prossime 718 sembrano dividersi tra elettrico e versioni RS (quindi soltanto automatiche) e per chi ne cerca una con la frizione, non resta altra scelta se non l'usato. A Zuffenhausen - però - sembrano aver deciso di ritornare sui loro passi, o meglio: di accontentare chi cerca la comodità senza scontentare chi vuole ancora l'analogico. Brevettando un innovativo cambio che è entrambi: sia automatico, sia manuale.

Come funziona

Una soluzione possibile grazie all'utilizzo della tecnologia Shift-by-wire: i movimenti della leva del cambio non sono più collegati meccanicamente ma reagiscono agli stimoli elettrici inviati attraverso attuatori. Concretamente, non sarebbe un manuale in senso stretto, piuttosto una simulazione dello stesso che andrebbe a ricrearne la sensazione di utilizzo in modo fedele. In questo modo, è possibile rendere l'esperienza di guida più avvincente e personale quando lo si vuole, senza rinunciare alla comodità del cambio automatico durante - ad esempio - gli spostamenti quotidiani.