Zverev, doppio fallo al ristorante romano: il tedesco rimbalzato all'ingresso

A svelare il retroscena è l'ex deputato Andrea Ruggieri, ai microfoni del podcast TennisTalker. È stato proprio lui, presente sul posto, a risolvere l'impasse: "Zverev era lì fuori, bloccato. Ho spiegato che erano con me e li ho fatti passare con la mia prenotazione". Ma non è finita: il gruppo è stato nuovamente fermato perché il tavolo era per due e non per cinque! Dopo un breve conciliabolo, la situazione si è sbloccata senza che i toni si alzassero mai. Il commento di Ruggieri premia la classe del tedesco: "Due metri, bellissimo e gentilissimo, ma era imbarazzatissimo". Dal ristorante, intanto, arriva solo un gelido "No comment".