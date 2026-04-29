F1, Mekies (Red Bull): "Pausa importante per lavorare su macchine e regolamenti"

29 Apr 2026 - 19:26

"Tutti noi di Oracle Red Bull Racing siamo entusiasti di tornare a correre dopo la pausa forzata. Non si può negare che queste ultime settimane si siano rivelate utili per i team, la FIA e la Formula 1: per i team per sviluppare ulteriormente queste nuovissime vetture e per tutte e tre le parti per lavorare insieme alla messa a punto dei regolamenti sulla base degli insegnamenti tratti dai primi tre Gran Premi". Così il team principal della Red Bull Laurent Mekies in vista del Gran Premio di Miami. "Di fatto, Miami rappresenterà un riavvio per la stagione, dopo questa pausa inaspettata ed eccezionalmente lunga. Per quanto ci riguarda, tutti hanno lavorato a pieno ritmo a Milton Keynes sul lato telaio e sul lato power unit, con il coinvolgimento anche di Max Verstappen e Isack Hadjar", ha aggiunto. "Non ci aspettiamo di aver risolto tutti i nostri problemi in una volta sola, tuttavia puntiamo certamente a dare a Max e Isack una vettura con cui si sentano più a loro agio a spingere. In definitiva, solo la pista di Miami rivelerà la risposta su quanto bene abbiamo fatto il lavoro e quanto dobbiamo ancora trovare", ha detto Mekies. "Il GP di Miami è anche la prima delle tre gare che si terranno negli Stati Uniti in questa stagione ed è quindi un momento significativo per noi, poiché Red Bull Ford Powertrains fa il suo ingresso in pista", ha concluso.

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