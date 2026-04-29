F1, Vestappen: "Red Bull ha lavorato sodo durante pausa, pronti per Miami"

"È davvero bello essere tornati in macchina dopo una pausa. Anche se è una giornata di riprese, è bello rivedere le facce di tutti. È sempre bello tornare con il team e riabituarsi alle velocità della monoposto di F1 prima di andare a Miami, quindi in questo senso è stata una buona giornata per me". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen in vista del Gran Premio di Miami di Formula 1. " So che abbiamo avuto una pausa piuttosto lunga, ma in realtà non è stata una vera pausa perché il team ha lavorato sodo per capire cosa possiamo migliorare con la macchina. Sono molto emozionato di vedere cosa riusciremo a fare a Miami e spero che potremo avvicinarci un po' di più ai primi tre team", ha aggiunto il pilota olandese.