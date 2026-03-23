Il lusso dei primi Autogrill

Crescita continua

Era il 1976 quando dopo il fallimento dell'Unidal (nata dalla fusione tra Motta e Alemagna), ci fu la fusione con la società di ristorazione autostradale della Pavesi, pioniera di questo tipo di attività. Tant'è che il primo punto di ristoro in autostrada sorse addirittura nel 1947 a Novara, su idea di Mario Pavesi. Tra gli anni '60 e '80 inizia un periodo di grande espansione: crescono il numero di chilometri e di strade, aumenta il numero di Autogrill presenti e di automobilisti che necessitano di una pausa. Fermarsi è un lusso che ci si concede.

Di classe

Sono gli architetti Angelo Bianchetti, Melchiorre Bega e Carlo Casati a progettare il primo Autogrill a ponte. Impossibile non incontrarli in autostrada, e c'è chi pianifica il viaggio in modo da potersi fermare lì per pranzo. Magari durante le vacanze estive, con i bambini al seguito e portarli su al ristorante panoramico, con vista direttamente sulle corsie. Il cibo non manca mai, le bevande neppure e ce n'è per tutti i gusti: dai panini a un pasto completo. L'aspetto dei primi punti è gaudente e colorato, con pubblicità vivaci e insegne luminose. Non mancano le aiuole con i fiori. Simbolo di una sosta di piacere, un modello oggi in crisi.