BMW iX3: da Cortina a Milano senza ricaricare

"Cammina" a lungo

Sotto la struttura da SUV imponente, c'è la piattaforma Neue Klasse fiore all'occhiello dell'ingegneria BMW. Su di lei nasceranno tutte le elettriche di prossima generazione. Tecnicamente la iX3 è equipaggiata con una batteria da 108 kWh che alimenta un doppio motore elettrico (uno per asse, la trazione è integrale) per una potenza complessiva pari a 469 CV. Sono numeri importanti, al pari dell'autonomia omologata: 805 km. Questa volta, non ci sono andati troppo lontani.

Dentro è un salotto

Merito della nuova struttura delle celle all'interno della batteria: a prisma e non più cilindriche. L'architettura a 800 Volt permette di ricaricare fino a 400 kW (concretamente: dal 20% all'80% in 15 minuti). L'abitacolo è una novità assoluta perché debutta il Panoramic Vision: le informazioni essenziali sono proiettate su una fascia scura alla base del parabrezza. Lo schermo al centro è invece da 17,9 pollici e da qui si controllano tutte le funzioni di bordo. Forse troppe, qualche tasto fisico sarebbe stato meglio mantenerlo.

Si guida bene

Non ha nulla in comune con la X3 con motori a combustione, se non l'ambizione di essere la sua alternativa elettrica. Per farlo - però - deve poterne garantire la stessa versatilità e facilità d'uso. Dunque: tanta autonomia con una singola carica elettrica. Partendo da Cortina d'Ampezzo, abbiamo raggiunto Castel Badia in Alto Adige e da lì Milano. Sono 414 km tutti percorsi senza mai doversi fermare a una colonnina. Interamente in autostrada, anche se il tratto di A22 fino a Bolzano è per lo più in discesa e questo può fare la differenza. Il confort a bordo è di altissimo livello e la guida piacevole. Il listino parte da 69.900 euro.