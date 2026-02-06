Il bob BMW per le Olimpiadi Invernali

Un progetto olimpico

Il bob BMW è stato sviluppato all’inizio degli anni 2010 per il team USA e portato in gara nel circuito internazionale fino all’utilizzo olimpico. La scocca in fibra di carbonio, il baricentro molto basso e la possibilità di modulare i pesi con precisione riflettono l’ossessione tecnica chiara di massimizzare la velocità riducendo ogni dispersione di energia. Come in un’auto sportiva, ma su lame d’acciaio.

Dall’auto al ghiaccio

Quel bob racconta molto di BMW oggi. Le competenze maturate tra Formula 1, materiali compositi ed EfficientDynamics sono state trasferite su un mezzo senza ruote, dimostrando che il know-how non è legato al prodotto, ma al metodo. Nei giorni che portano a Milano-Cortina 2026, il progetto assume un valore simbolico: l’ingegneria automobilistica europea che incontra gli sport invernali, ricordando che, anche sul ghiaccio, velocità e controllo nascono dallo stesso principio. Equilibrio