Nba: i Lakers vincono ma Doncic va ko, sconfitte per Detroit e Houston

06 Feb 2026 - 09:52

Vittoria con coda velenosa per i Los Angeles, che battono Philadelphia 119-115 ma vedono uscire anzitempo dal campo Luka Doncic, per quello che coach JJ Redick ha definito un "dolore al bicipite femorale sinistro", che andrà valutato nei suoi effetti. Nonostante l'assenza dello sloveno, LeBron James e compagni sino riusciti a rimontare lo svantaggio, grazie soprattutto ad Austin Reaves, decisivo con i 35 punti segnati, gli stessi della stella dei Sixers, Joel Embiid, mentre James si è fermato a 17. Tra le altre partite disputate la scorsa notte in Nba, spiccano le sconfitte di Detroit e Houston, entrambe battute in casa rispettivamente dai Wizards per 126-117 e da Charlotte per 109-99. San Antonio ha battuto Dallas per 135-123 nel derby texano, con Victor Wembanyama che ha segnato 29 punti e catturato 11 rimbalzi per spingere gli Spurs alla vittoria per 135-123 sui Mavericks a Dallas. Il rookie di Dallas, Cooper Flagg, ha segnato 32 punti per la sua quarta partita consecutiva con 30 o più punti ma non è bastato per cambiare l'esito della partita. Si è intanto concluso il mercato, che ha visto come colpi principali il passaggio di James Harden dai Los Angeles Clippers ai Cleveland Cavaliers in cambio del playmaker Darius Garland. Harden, una delle stelle del campionato che però non ha mai vinto un titolo, giocherà per la sua sesta franchigia. I Cavs hanno anche acquisito il tedesco Dennis Schröder, che a 32 anni si unirà alla sua undicesima franchigia Nba. Il 26enne Garland rappresenta il futuro dei Clippers, che hanno ceduto il veterano playmaker Chris Paul. I californiani hanno avviato un'importante ricostruzione cedendo all'ultimo minuto giovedì il loro centro croato preferito dai tifosi, Ivica Zubac, agli Indiana Pacers in cambio, tra gli altri, del canadese Bennedict Mathurin e di diverse scelte al draft. Bloccati in fondo alla classifica nelle ultime quattro stagioni, i Washington Wizards hanno fatto colpo acquisendo l'ala All-Star di Dallas Anthony Davis, un anno dopo la sua cessione di alto profilo con Luka Doncic ai Los Angeles Lakers. A seguito dell'infortunio infortunio di Jimmy Butler, i Golden State Warriors hanno acquisito il centro lettone trentenne Kristaps Porzingis da Atlanta in cambio di Buddy Hield e Jonathan Kuminga. Al centro di tante voci di scambio, Giannis Antetokounmpo alla fine rimarrà a Milwaukee. Il 31enne greco, vincitore del titolo NBA nel 2021 e MVP nel 2019 e 2020, si è infortunato al polpaccio destro il 23 gennaio e potrebbe quindi essere un argomento caldo nel mercato degli scambi estivo.

Ultimi video

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

00:41
MCH PENNETTA/SCHIAVONE TEDOFORE MCH

Pennetta e Schiavone tedofore a Milano

02:41
MCH MAHMOOD TEDOFORO 05-02 MCH

Mahmood tedoforo nel centro di Milano

02:06
MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

00:56
MCH BUONFIGLIO TEDOFORO 05-02 MCH

Chivu consegna la fiaccola olimpica al presidente del Coni Buonfiglio

01:23
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Mettiamo la testa nel carro armato"

02:29
MCH MATTARELLA INCONTRA ATLETI ITALIANI MCH

Milano-Cortina 2026: Mattarella incontra gli azzurri

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

MCH TORCIA PIAZZA DUOMO MCH

L'arrivo della fiamma olimpica in Duomo e l'accensione del braciere

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:52
Nba: i Lakers vincono ma Doncic va ko, sconfitte per Detroit e Houston
09:22
Milano-Cortina 2026: niente cerimonia d'apertura per Sinner
09:09
Milano-Cortina 2026, Fontana: "Pronta a sfilare, un onore incontrare Mattarella"
20:52
Pallanuoto, Europei donne: Setterosa ko, bronzo alla Grecia
19:09
Milano-Cortina, Ghali polemizza con i Giochi: "Non ho più potuto cantare l'inno d'Italia, è un Gran Teatro"