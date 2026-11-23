I seggiolini sono uno strumento indispensabile e obbligatorio per chiunque abbia figli od ospiti bambini a bordo di un veicolo. Pratica comune è il "passaggio": piuttosto che acquistarne uno nuovo, lo si chiede al parente o amico che non ne ha più bisogno. Attenzione però: anche in assenza di evidenti segni d'usura, il tempo potrebbe averne messo comunque in discussione l'efficacia.

Scadono

Per quanto possa sembrare strano, i seggiolini hanno un'etichetta su cui è scritta una data di scadenza. Non da intendere come quella di un alimento: raggiunto il termine non smette improvvisamente di funzionare ma la perfetta integrità dei componenti non è più garantita. Quando esposti al caldo, alla luce del sole e all'utilizzo quotidiano sono soggetti a usura e, di conseguenza, potrebbero non assicurare il livello inizialmente previsto di sicurezza in caso d'impatto.

Situazioni estreme

I dispositivi di ritenuta sono progettati per sopportare e operare in condizioni estreme. Molti sono costruiti quasi per intero con materiali plastici, tra i più esposti al variare delle condizioni climatiche, di temperatura e di luce che ne alterano inevitabilmente la stabilità. Sebbene possa non mostrarne evidenza visiva, la sua struttura potrebbe essere compressa. I produttori di seggiolini tendono a stabilire tra i 6 e i 10 anni la vita utile di un prodotto, dopo è consigliata la sostituzione.