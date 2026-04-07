Dati

I giovani alla guida sono sempre più distratti dagli smartphone

Guardare e registrare video al volante sono tra le attività più pericolose

di Redazione Drive Up
07 Apr 2026 - 10:11
© Getty Images

© Getty Images

Lo smartphone è lo strumento di circuizione più potente mai costruito dall'uomo. Le infinite immagini che scorrono sullo schermo rapiscono l'attenzione, limitando la concentrazione e generando un vero e proprio cortocircuito cognitivo: il flusso diventa irresistibile, la voglia di consultarlo inesauribile. Soprattutto per i più giovani, che si ritrovano a guardare video anche mentre guidano.
Sempre più spesso
Chiamare e inviare messaggi è diventata un'attività - illecita - ormai obsoleta. Le nuove generazioni si sono aggiornate: video su YouTube, clip di TikTok e persino sessioni di streaming in diretta. Tutte attività che il buon senso - oltre alla legge - suggerirebbe di evitare di svolgere mentre si è alla guida di un'automobile. I dati della National Highway Traffic Safety Administration dicono che 3,275 morti e oltre 300 mila feriti sulle strade, sono collegati alla distrazione da smartphone. Un'emergenza nazionale.
I più giovani
Sebbene non ci siano evidenze concrete, il Professore della Virginia Tech Charlie Klauer suggerisce che la consultazione dei social alla guida è un'abitudine ormai consolidata. Gli automobilisti tra i 15 e i 20 anni sono i più coinvolti negli episodi d'incidente dovuti a distrazione. L'ultima tendenza sarebbe quella di produrre contenuti video mentre si è seduti davanti al volante, con conseguenze potenzialmente esplosive per la sicurezza stradale. Gli schermi a bordo dei veicoli sono altrettanto distraenti: molti rinunciano ai tasti fisici. Per navigare tra i menù bisogna spesso distogliere lo sguardo dalla strada.

giovani
guida
distratti
smartphone

Ultimi video

01:57
L'Editoriale: Mercato dell'auto, Italia locomotiva d'Europa

L'Editoriale: Mercato dell'auto, Italia locomotiva d'Europa

25:43
Puntata del 4 aprile #DriveUp

Puntata del 4 aprile #DriveUp

01:31
Leclerc imprenditore

Leclerc tra gelato e... titolo mondiale

02:14
Renault Twingo E-tech Electric

Renault Twingo E-tech Electric

01:26
Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT

Yamaha Tracer 7 GT Y-AMT

01:48
Zeekr X, la nostra prova del nuovo SUV compatto elettrico

Zeekr X, la nostra prova del nuovo SUV compatto elettrico

01:13
Il "Bosco Diffuso" di Suzuki

Il "Bosco Diffuso" di Suzuki

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

15:56
La puntata del 1 aprile #DriveUp

La puntata del 1 aprile #DriveUp

02:32
Valentino Rossi e le quattro ruote, la nostra intervista a Misano

Valentino Rossi e le quattro ruote, la nostra intervista a Misano

01:49
Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

Hyundai IONIQ 6 N, la nostra prova in pista a Barcellona

01:46
Kia EV2 a Lisbona, la gamma elettrica si arricchisce di un nuovo modello

Kia EV2 a Lisbona, la gamma elettrica si arricchisce di un nuovo modello

02:26
KGM Actyon HEV, un SUV unico nel suo genere

KGM Actyon HEV, un SUV unico nel suo genere

02:08
DS N°7 si presenta a Parigi, un'auto dallo stile europeo

DS N°7 si presenta a Parigi, un'auto dallo stile europeo

02:40
Toyota C-HR , un simbolo che vale tanto

Toyota C-HR+, un simbolo che vale tanto

01:57
L'Editoriale: Mercato dell'auto, Italia locomotiva d'Europa

L'Editoriale: Mercato dell'auto, Italia locomotiva d'Europa

I più visti di Drive Up

Nuova Ferrari Amalfi Spider

Nuova Ferrari Amalfi Spider

Leonardo Maria del Vecchio: Re del porto di Monaco con le sue supercar

Porsche GT3

Porsche GT3

Il motore 5 cilindri di Audi ha un futuro lontano dall'Europa

"All'uomo più veloce, l'animale più lento"

Da record a 85 anni: oltre un milione di chilometri con la stessa Porsche 911

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:07
Il nuovo stop di Vlahovic preoccupa: può influire sul rinnovo? Intanto spunta Darwin Nunez
DICH ABETE SU CONTE DICH
13:03
Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"
13:01
Dal miracolo di Euro 2016 all'addio amaro: la storia di Conte da ct azzurro
13:01
Il Torino punta sugli italiani: nel mirino Falcone e Pessina
Armando Izzo
12:52
Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione