Per guidare questa Pagani, bisogna mettersi a dieta

Possedere una Pagani significa entrare in una dimensione dell'automobilismo dove arte e prestazioni quasi coincidono. Un atelier, più che una fabbrica di vetture, dove ogni dettaglio è pensato per essere massima espressione di competenza e conoscenza. Il cliente può - letteralmente - costruirsi un modello e vivere un'esperienza d'uso su misura. Persino in pista, con ingegneri e un nutrizionista.

Unico

Il programma Arte in Pista è dedicato ai più esigenti collezionisti. Coloro che acquistano una Pagani Huayra R - hypercar estrema del marchio modenese destinata al solo uso in pista in 30 esemplari - hanno a disposizione una serie di servizi inclusi, in modo da rendere l'esperienza di guida la più agonistica possibile. Ogni volta che si programma una sessione, scendono in pista anche un fisioterapista, un coach, un ingegnere, un simulatore (su cui ci si può allenare) e persino un nutrizionista.

Massima prestazione

La Huayra R è acquistabile a circa 3,5 milioni di euro. Un prezzo decisamente fuori scala e che "giustifica" la presenza di un team dedicato a ogni esigenza. Il fisioterapista è utile per preparare il fisico a uno sforzo intenso e prolungato. Per quanto il senso comune suggerisca altro, guidare un'automobile - a certi livelli - in pista, è una sfida intensa che deve essere affrontata anche seguendo un piano alimentare dedicato.