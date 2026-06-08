Stranezze

Per guidare questa Pagani, bisogna mettersi a dieta

La Huayra R prevede un nutrizionista su misura per prepararsi al meglio alle sessioni in pista

di Redazione Drive Up
08 Giu 2026 - 13:55
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© Ufficio Stampa

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 Possedere una Pagani significa entrare in una dimensione dell'automobilismo dove arte e prestazioni quasi coincidono. Un atelier, più che una fabbrica di vetture, dove ogni dettaglio è pensato per essere massima espressione di competenza e conoscenza. Il cliente può - letteralmente - costruirsi un modello e vivere un'esperienza d'uso su misura. Persino in pista, con ingegneri e un nutrizionista.
Unico
Il programma Arte in Pista è dedicato ai più esigenti collezionisti. Coloro che acquistano una Pagani Huayra R - hypercar estrema del marchio modenese destinata al solo uso in pista in 30 esemplari - hanno a disposizione una serie di servizi inclusi, in modo da rendere l'esperienza di guida la più agonistica possibile. Ogni volta che si programma una sessione, scendono in pista anche un fisioterapista, un coach, un ingegnere, un simulatore (su cui ci si può allenare) e persino un nutrizionista.
Massima prestazione
La Huayra R è acquistabile a circa 3,5 milioni di euro. Un prezzo decisamente fuori scala e che "giustifica" la presenza di un team dedicato a ogni esigenza. Il fisioterapista è utile per preparare il fisico a uno sforzo intenso e prolungato. Per quanto il senso comune suggerisca altro, guidare un'automobile - a certi livelli - in pista, è una sfida intensa che deve essere affrontata anche seguendo un piano alimentare dedicato.

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