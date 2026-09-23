Alcuni indizi sulla prossima Alfa Romeo sportiva

Alfa Romeo è il marchio che accende l'entusiasmo e catalizza l'attenzione di tutti gli appassionati di automobili. Sebbene i "tempi d'oro" siano finiti da un pezzo, sono ancora in molti a credere in un possibile rilancio per il Biscione di Arese. Come ciò possa avvenire, però, è complicato: ci hanno provato Giulia e Stelvio, Tonale, Junior. Una vera sportiva è quello che mancava.