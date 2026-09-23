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Alcuni indizi sulla prossima Alfa Romeo sportiva

Un nuovo modello ad alte prestazioni sarà svelato al Salone di Parigi

di Redazione Drive Up
23 Set 2026 - 08:52
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© Ufficio Stampa

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Alfa Romeo è il marchio che accende l'entusiasmo e catalizza l'attenzione di tutti gli appassionati di automobili. Sebbene i "tempi d'oro" siano finiti da un pezzo, sono ancora in molti a credere in un possibile rilancio per il Biscione di Arese. Come ciò possa avvenire, però, è complicato: ci hanno provato Giulia e Stelvio, Tonale, Junior. Una vera sportiva è quello che mancava.

Arriverà davvero?
Di questo nuovo progetto si conosce soltanto l'essenziale. Sarà presentato al Salone di Parigi 2026: un prototipo sportivo che anticiperà il prossimo corso stilistico per tutti i modelli a marchio Alfa Romeo. Se si tratterà soltanto di un "laboratorio" su ruote o di una vera e propria automobile, difficile dirlo, ciò che conta è comunque la volontà di dar nuovo slancio all'identità Alfa. Le ipotesi, comunque, non mancano: potrebbe essere costruita sulla base della Maserati McPura con motore V6, quindi una nuova supercar.
Il nome
L'altro grande tema riguarda il nome del progetto che il Biscione non ha ancora svelato. Sui profili social del marchio è comparso un video, dove si susseguono immagini di automobili con scritte in sovrimpressione. Queste sono parole dal forte impatto emotivo (battito, cuorerosso, design, passione, Italia...): che vi sia nascosto anche il nome della nuova Alfa Romeo? Chissà. Resta forte l'attesa per un modello che potrebbe anticipare un futuro più coerente con il passato, glorioso, del marchio di Arese.

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