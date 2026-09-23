Matteo Palma e il futuro in Nazionale: "Italia, Germania o Austria? Ecco come stanno le cose"

Classe 2008, Palma sta lavorando duro per mettersi alle spalle lo stop fisico e tornare a disposizione del club friulano. Intervenuto a margine della presentazione della terza maglia dell'Udinese per la stagione 2026/27, il difensore ha commentato con entusiasmo la nuova divisa ("La maglia è molto bella, l'importante è vincere con la maglia addosso e speriamo ci faccia gioire") e ha espresso grande gratitudine verso la società: "Apprezzo molto la fiducia sia da parte della società sia da parte del mister, l'importante è lavorare bene e riuscire a ripagarla". La priorità assoluta, adesso, è il campo: guarire, rimettersi in forma e giocare il più possibile con la maglia bianconera.