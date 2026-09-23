Matteo Palma e il futuro in Nazionale: "Italia, Germania o Austria? Ecco come stanno le cose"
Le dichiarazioni del giovane talento dell'Udinese in occasione della presentazione della terza maglia dei bianconeri per la stagione 2026/2027
Tra i prospetti più interessanti del vivaio dell'Udinese, il giovane difensore Matteo Palma si è raccontato in un'intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. L'occasione è stata propizia non solo per fare il punto sul suo momento personale — attualmente ai box per un infortunio — ma anche per svelare i retroscena legati alla scelta cruciale della Nazionale che rappresenterà in futuro.
L'attesa per il rientro e il legame con l'Udinese
Classe 2008, Palma sta lavorando duro per mettersi alle spalle lo stop fisico e tornare a disposizione del club friulano. Intervenuto a margine della presentazione della terza maglia dell'Udinese per la stagione 2026/27, il difensore ha commentato con entusiasmo la nuova divisa ("La maglia è molto bella, l'importante è vincere con la maglia addosso e speriamo ci faccia gioire") e ha espresso grande gratitudine verso la società: "Apprezzo molto la fiducia sia da parte della società sia da parte del mister, l'importante è lavorare bene e riuscire a ripagarla". La priorità assoluta, adesso, è il campo: guarire, rimettersi in forma e giocare il più possibile con la maglia bianconera.
Il dilemma delle Nazionali
Il tema più affascinante del futuro di Palma riguarda la sua doppia (anzi tripla) anima calcistica. Cresciuto in Germania da padre italiano e madre tedesca, il giovane difensore ha vissuto fin da piccolo questa contaminazione culturale: "Da piccolo sono cresciuto con mia mamma tedesca e mio papà italiano, vestivo entrambe le maglie".
Un percorso specchiato anche sul campo nelle giovanili: dopo aver indossato la maglia dell'Italia Under 15, Palma è entrato nel giro delle selezioni giovanili della Germania, vestendo i colori tedeschi in Under 16 e Under 17.
Oggi, però, la decisione definitiva non è ancora stata presa. Il centrale dell'Udinese ha infatti confermato l'interesse di più federazioni: "Sono in contatto con entrambe le Nazionali, non ho ancora preso la decisione. Ci sono stati contatti con l'Italia, ma anche con Germania e Austria".
Una scelta complessa che, tuttavia, richiederà tempo: "Non è il momento di accettare una di queste possibilità, prima di tutto sono infortunato e l'importante per me ora è tornare a giocare". Il futuro è tutto da scrivere, ma le corti non mancano: Matteo Palma osserva e si prepara a scegliere il palcoscenico internazionale ideale per la sua crescita.