Samuele Inacio accende il duello di mercato tra Juventus e Inter

L'attaccante cresciuto nell'Atalanta, che si è già ritagliato uno spazio nella prima squadra tedesca con cui è legato da un accordo fino al 2029 e ha già trovato l'esordio nella Nazionale maggiore, ha collezionato soltanto tre minuti in questo avvio di Bundesliga e il cambio di procura nell'entourage ha aperto a una possibile partenza verso la Serie A.