Samuele Inacio accende il duello di mercato tra Juventus e Inter

Juventus e Inter si preparano a un duello di calciomercato per assicurarsi Samuele Inacio, attaccante classe 2008 del Borussia Dortmund e figlio d'arte di Pià.
L'attaccante cresciuto nell'Atalanta, che si è già ritagliato uno spazio nella prima squadra tedesca con cui è legato da un accordo fino al 2029 e ha già trovato l'esordio nella Nazionale maggiore, ha collezionato soltanto tre minuti in questo avvio di Bundesliga e il cambio di procura nell'entourage ha aperto a una possibile partenza verso la Serie A.
I bianconeri si sono mossi con sondaggi esplorativi sfruttando i canali dell'agente Edoardo Crnjar durante l'operazione Kolo Muani, mentre i nerazzurri con Dario Baccin sono pronti a rinnovare l'assalto dopo un primo tentativo estivo respinto dai tedeschi. Lo scrive Tuttosport.