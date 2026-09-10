Champions, Roma e Como, a voi! Gasp riparte dalla tana del Fenerbahce, Fabregas per una prima storica

Il cammino della Roma in Champions League riparte da Istanbul contro il Fenerbahce (ore 18.45), sette anni dopo essersi fermata alla gara di ritorno degli ottavi a Oporto. I giallorossi tornano nel torneo per club più prestigioso e lo fa dalla porta principale, quella che un tempo era considerata la porta verso l'Oriente. Gasperini ha giocatori che in passato l'hanno già disputata, uno su tutti Paulo Dybala: cinquantatrè presenze in Champions e tanta voglia di ritrovarci il gol. Una rete che in Europa manca dalla finale (persa) a Budapest di Europa League. Con l'argentino ci sarà Soulé, invece di Mora, e davanti il solito Malen. A destra ballottaggio Lulli-Molina, con l'ex Atletico in vantaggio. Ma, a prescindere da chi giocherà, "questo gruppo è sempre stato unito e determinato, vuole raggiungere dei traguardi", Il diktat del tecnico giallorosso è chiaro: affrontare il Fenerbahce così come fatto in campionato contro Fiorentina, Lecce e Atalanta.