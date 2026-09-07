Hyundai sbarca in Champions League: accordo fino al 2031

Hyundai è ufficialmente il nuovo Automotive Partner della UEFA Champions League. Il marchio coreano ha siglato un accordo di collaborazione a partire dalla stagione 2026/27 e proseguirà fino al termine della stagione 2030/31. Non è una novità per il terzo costruttore di automobili a livello mondiale: da 30 anni il calcio è parte integrante della sua strategia di comunicazione.

Una storia che continua

Una sinergia, quella tra Hyundai e il calcio europeo, che prosegue da decenni e che con la firma di quest'accordo fa un salto di qualità. "La UEFA Champions League è il miglior calcio per club al mondo, giocato ogni settimana davanti ai tifosi più appassionati d’Europa. Dopo l’impegno di Hyundai ai Mondiali di questa estate, la Champions rappresenta una piattaforma ideale per mostrare i nostri modelli dal design ricercato e dotati delle funzionalità che i tifosi apprezzano", ha dichiarato José Munoz, Presidente di Hyundai.

Per il sociale

Non è soltanto una questione di opportunità commerciali, Hyundai ha sviluppato il programma “Progress for Humanity” per impegnarsi a offrire un futuro più inclusivo per la società. "La Champions League e Hyundai sono entrambe guidate dal progresso, dalle performance e dall’ambizione di unire le persone. Entriamo in questa partnership con la nostra gamma più forte di sempre. IONIQ 3 è il primo dei cinque nuovi modelli che lanceremo in Europa in questa stagione, progettati e sviluppati per i nostri clienti di quest’area geografica, ed è il modello che guida la nostra gamma verso il futuro", ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente Hyundai Europe.