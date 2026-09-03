Le Hyundai come un salotto: si potrà vedere la TV in abbonamento

L'automobile del futuro sarà un ecosistema connesso, digitale ed ecologico. Almeno questa è la prospettiva a cui stanno intensamente lavorando tutti i costruttori di automobili. Nessuno escluso e a ogni latitudine. La "corsa" tecnologica non conosce limiti geografici e l'Asia si trova, forse, in una posizione di vantaggio. Non si parla soltanto di Cina, anche la Corea è protagonista con Hyundai.

Durante le soste

A differenza delle vetture con un serbatoio, quelle con le batterie richiedono (per ora) più tempo per fare il "pieno". Una situazione che non può sempre essere affrontata acquistando da mangiare o spezzettando le soste al bagno, e il telefono non sempre è una soluzione così pratica per ingannare il tempo. Per questo motivo, Hyundai ha sviluppato l'Entertainment Package: un servizio in abbonamento disponibile per Ioniq 6 N Line, Ioniq 6 N e Ioniq 9.

Come a casa

Il nome parla chiaro: lo scopo è quello di intrattenere l'automobilista e gli eventuali passeggeri. La propria vettura si trasforma così in un vero e proprio "salotto" su ruote, da dove poter guardare serie TV, film o video attraverso lo schermo del sistema di intrattenimento di bordo. Per poterne fare uso è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale a 89 o 109 euro oppure uno triennale di 249 o 299 euro, in base alla versione. Tra le funzioni disponibili, anche il karaoke.