Novità

Le Hyundai come un salotto: si potrà vedere la TV in abbonamento

Sulle auto elettriche del marchio coreano sarà attivo un servizio per poter utilizzare le piattaforme di streaming video

di Redazione Drive Up
03 Set 2026 - 15:09
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© Ufficio Stampa

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L'automobile del futuro sarà un ecosistema connesso, digitale ed ecologico. Almeno questa è la prospettiva a cui stanno intensamente lavorando tutti i costruttori di automobili. Nessuno escluso e a ogni latitudine. La "corsa" tecnologica non conosce limiti geografici e l'Asia si trova, forse, in una posizione di vantaggio. Non si parla soltanto di Cina, anche la Corea è protagonista con Hyundai.
Durante le soste
A differenza delle vetture con un serbatoio, quelle con le batterie richiedono (per ora) più tempo per fare il "pieno". Una situazione che non può sempre essere affrontata acquistando da mangiare o spezzettando le soste al bagno, e il telefono non sempre è una soluzione così pratica per ingannare il tempo. Per questo motivo, Hyundai ha sviluppato l'Entertainment Package: un servizio in abbonamento disponibile per Ioniq 6 N Line, Ioniq 6 N e Ioniq 9.
Come a casa
Il nome parla chiaro: lo scopo è quello di intrattenere l'automobilista e gli eventuali passeggeri. La propria vettura si trasforma così in un vero e proprio "salotto" su ruote, da dove poter guardare serie TV, film o video attraverso lo schermo del sistema di intrattenimento di bordo. Per poterne fare uso è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale a 89 o 109 euro oppure uno triennale di 249 o 299 euro, in base alla versione. Tra le funzioni disponibili, anche il karaoke

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