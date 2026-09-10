Inter, Chivu ha le idee chiare: Pepo non si tocca! Stones sale in cattedra, Dimarco ci prova per l'Udinese

La piazza vive di umori e ragiona (o sragiona) con la pancia, giudica e sentenzia, alla ricerca di capri espiatori. Tanto più oggi, nella ridda impazzita dei social che ha fatto di Pepo Martinez il solo e unico colpevole della sconfitta dell'Inter a Madrid, dimenticando che nell'erroraccio sul gol di Valverde ci stanno corresponsabilità inequivocabili e che successivamente il portiere spagnolo è stato protagonista di almeno tre interventi straordinari, parate che hanno tenuto in partita i nerazzurri. Con buona pace di chi ne chiede la testa e di chi cavalca acriticamente l'onda giustizialista, Cristian Chivu tira dritto, conferma le sue scelte, non tanto o non solo per proteggere l'uomo - posizione assolutamente corretta - ma soprattutto perché convinto delle capacità del professionista. Bene, dunque, con l'Udinese tra i pali ci sarà ancora Martinez: Provedel avrà le sue chances, ma il momento non è questo.