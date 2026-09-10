Tennis, Us Open: Zverev batte van de Zandschulp e vola in semifinale, sfiderà Khachanov

Alexander Zverev si è qualificato alle semifinali degli US Open. Il tennista tedesco, testa di serie numero 1 del torneo, ha superato nella notte l'olandese Botic van de Zandschulp per 6-2, 7-5, 6-1. Il vincitore del Roland Garros e finalista di Wimbledon affronterà venerdì Karen Khachanov, che ha superato il belga Alexander Blockx, costretto al ritiro dopo che il russo si era aggiudicato i primi set per 6-2 e 7-5. Nell'altra semifinale si sfideranno gli statunitensi Ben Shelton e Frances Tiafoe. Zverev è l'unico ad aver ottenuto l'accesso alle semifinali di tutti i tornei del Grande Slam di questa stagione e ora diventa il favorito per il successo finale del prestigioso torneo di New York.