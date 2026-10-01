Verstappen avverte tutti: "Sono qui per vincere, correrò ancora a lungo"

"Quando sono entrato nel paddock mi è venuto in mente il mio esordio in Formula Uno a Sepang nel 2017: ne è passato di tempo! È una pista che amo e l'ho sempre preferita alle altre anche nei videogiochi. Qui il fattore chiave sono le condizioni meteo: i temporali innanzitutto, l'umidità poi aumenterà l'impegno a livello fisico. Per quanto riguarda Baku (e lo speronamento da parte del compagno di squadra Franco Colapinto, ndr) è tutto chiarito. Si è trattato di un episodio sfortunato che ci è costato molti punti. È tutto a posto, sappiamo cosa dobbiamo fare: concentrarci sulla classifica Costruttori. Non mancano molte gare a fine stagione ma siamo in lizza per il quinto posto finale (attualmente occupato da Racing Bulls con quindici punti di vantaggio sulla Alpine). Abbiamo una buona macchina e un buon passo".