Personaggi

Hamilton come in GTA: drift in Ferrari per le strade di "Vice City"

Tra motoscafi Scarab e sgommate notturne, il pilota Ferrari trasforma Miami nel set del famoso videogioco

di Redazione Drive Up
09 Mag 2026 - 13:36
© instagram

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Lewis Hamilton non smette mai di stupire fuori dalla pista e, dopo un Gran Premio di Miami sottotono per la Ferrari, ha deciso di celebrare la città con un video cinematografico che è già diventato virale. Il sette volte campione del mondo ha postato sui social un reel intitolato "Vice City Run", un chiaro omaggio estetico agli anni '80 di Miami Vice ma, soprattutto, all'iconico videogioco Grand Theft Auto: Vice City.

In attesa GTA VI
Il video è un concentrato di nostalgia e stile: Hamilton appare inizialmente al timone di un motoscafo Wellcraft Scarab, proprio come quelli che sfrecciavano nelle missioni del titolo Rockstar Games. Vestito con un abito doppiopetto, camicia rosa e occhiali da aviatore, il pilota inglese si sposta poi in un garage inondato di sole per mettersi al volante di una leggendaria Ferrari Testarossa bianca. Per i fan di GTA, il riferimento è immediato.
Drift
La sequenza entra nel vivo quando Hamilton gira la chiave, facendo cantare il motore 12 cilindri piatto da 4,9 litri e 390 CV con un drift fumante all'uscita dal parcheggio. Segue un montaggio frenetico tra le highway di Miami e le strade costeggiate da palme, che culmina in una parata notturna lungo Ocean Drive, tra i neon rosa e verdi degli hotel Art Déco di South Beach. Nonostante la Ferrari abbia faticato a Miami, Hamilton ha comunque dominato la scena mediatica.

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