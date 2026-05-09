Hamilton come in GTA: drift in Ferrari per le strade di "Vice City"

In attesa GTA VI

Il video è un concentrato di nostalgia e stile: Hamilton appare inizialmente al timone di un motoscafo Wellcraft Scarab, proprio come quelli che sfrecciavano nelle missioni del titolo Rockstar Games. Vestito con un abito doppiopetto, camicia rosa e occhiali da aviatore, il pilota inglese si sposta poi in un garage inondato di sole per mettersi al volante di una leggendaria Ferrari Testarossa bianca. Per i fan di GTA, il riferimento è immediato.

Drift

La sequenza entra nel vivo quando Hamilton gira la chiave, facendo cantare il motore 12 cilindri piatto da 4,9 litri e 390 CV con un drift fumante all'uscita dal parcheggio. Segue un montaggio frenetico tra le highway di Miami e le strade costeggiate da palme, che culmina in una parata notturna lungo Ocean Drive, tra i neon rosa e verdi degli hotel Art Déco di South Beach. Nonostante la Ferrari abbia faticato a Miami, Hamilton ha comunque dominato la scena mediatica.