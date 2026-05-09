Tennis, Internazionali Roma: Paolini out dopo tre match point, Mertens vince in tre set

09 Mag 2026 - 16:00
© Getty Images

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Esce di scena la campionessa in carica degli Internazionali di Roma. Jasmine Paolini manca l'accesso agli ottavi battuta in rimonta dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-3 dopo 2 ore e 44'. Chiuso il primo set giocando un buon tennis l'azzurra nella seconda frazione ha sprecato sul 6-5 tre match point consentendo alla belga di rientrare in partita e pareggiare i conti al tie break. Nel terzo e decisivo set Paolini ha iniziato a commettere una serie di errori, ha perso fiducia e ha finito per subire la definitiva rimonta della belga. Con questa sconfitta la Paolini esce dalla Top Ten Wta.

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