Tennis, Internazionali Roma: Paolini out dopo tre match point, Mertens vince in tre set

Esce di scena la campionessa in carica degli Internazionali di Roma. Jasmine Paolini manca l'accesso agli ottavi battuta in rimonta dalla belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-3 dopo 2 ore e 44'. Chiuso il primo set giocando un buon tennis l'azzurra nella seconda frazione ha sprecato sul 6-5 tre match point consentendo alla belga di rientrare in partita e pareggiare i conti al tie break. Nel terzo e decisivo set Paolini ha iniziato a commettere una serie di errori, ha perso fiducia e ha finito per subire la definitiva rimonta della belga. Con questa sconfitta la Paolini esce dalla Top Ten Wta.