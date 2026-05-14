Maldini a Roma per vedere Sinner: l'ex Milan avvistato sugli spalti del Foro Italico

Accostato alla Figc per il nuovo corso che prenderà il via appena sarà eletto il successore di Gravina, Paolo Maldini continua a essere in orbita Milan. Il nome della bandiera rossonera infatti, è risuonato domenica a San Siro durante la contestazione alla attuale proprietà: molti tifosi infatti, lo rivorrebbero in società. Intanto Maldini si trova a Roma al Foro Italico: il 57enne è stato avvistato sugli spalti del Campo Centrale in occasione della sfida tra Sinner e Rublev.