Grattacieli e yacht: gli affari paralleli di Mercedes

Oltre l'auto

Mercedes sembra dunque voler ampliare i propri affari ben oltre l'automobile. Affidandosi alla reputazione del suo marchio - sinonimo di lusso ed esclusività - conta di potersi accreditare presso gli investitori in virtù di un nome celebre, riconosciuto in tutto il mondo e di una storia che ha radici in un'epoca di pionieri. Questi sono i presupposti che porteranno la Stella a sviluppare un importante complesso immobiliare a Dubai a offrire un servizio di hotellerie su uno yacht inaccessibile.

Grattacieli e yacht

Dalla terraferma al mare la costante è una: lusso. In linea con i suoi principi fondanti, Mercedes ha immaginato - ma la "prima pietra" è già stata posata - un insieme di 13 mila residenze sviluppate in verticale tra 12 grattacieli costruiti nella città di Dubai. Il progetto immobiliare "Mercedes‑Benz Places Binghatti City" prevede alloggi esclusivi con servizi a portata di mano. Per mare - invece - lo yacht "Maybach Beyond Horizons" offrirà riservatezza e comfort. Il panfilo di 152 metri avrà 30 suite che ospiteranno una clientela ultra selezionata soltanto su invito. Insomma, non si è mai ricchi abbastanza.