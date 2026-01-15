Logo SportMediaset

Strategie

Grattacieli e yacht: gli affari paralleli di Mercedes

Da Stoccarda sembrano voler esprimere la prpria idea di lusso ben oltre l'automobile

di Redazione Drive Up
15 Gen 2026 - 10:06
Chi ha inventato l'automobile, non ha certo bisogno di consigli su come gestire e ampliare il proprio business. Vista l'esperienza - caso mai - sarà lei stessa a stabilire una tendenza che potrebbe poi essere replicata da tutti gli altri. Vedremo nei prossimi anni se la decisione di Mercedes di investire in grattacieli e yacht extra-lusso avrà un seguito anche presso altri marchi del mondo auto. Per ora, da Stoccarda fanno molto sul serio.

Mercedes investe in grattacieli e yacht

Oltre l'auto
 Mercedes sembra dunque voler ampliare i propri affari ben oltre l'automobile. Affidandosi alla reputazione del suo marchio - sinonimo di lusso ed esclusività - conta di potersi accreditare presso gli investitori in virtù di un nome celebre, riconosciuto in tutto il mondo e di una storia che ha radici in un'epoca di pionieri. Questi sono i presupposti che porteranno la Stella a sviluppare un importante complesso immobiliare a Dubai a offrire un servizio di hotellerie su uno yacht inaccessibile.
Grattacieli e yacht
Dalla terraferma al mare la costante è una: lusso. In linea con i suoi principi fondanti, Mercedes ha immaginato - ma la "prima pietra" è già stata posata - un insieme di 13 mila residenze sviluppate in verticale tra 12 grattacieli costruiti nella città di Dubai. Il progetto immobiliare "Mercedes‑Benz Places Binghatti City" prevede alloggi esclusivi con servizi a portata di mano. Per mare - invece - lo yacht "Maybach Beyond Horizons" offrirà riservatezza e comfort. Il panfilo di 152 metri avrà 30 suite che ospiteranno una clientela ultra selezionata soltanto su invito. Insomma, non si è mai ricchi abbastanza.

