ACI, La Russa abbraccia Isola: "È un top player"
Il presidente: "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport"
© Ufficio Stampa
Un colpo importante per ACI Sport: Mario Isola dal 1° luglio assumerà l’incarico di nuovo direttore generale. Una scelta voluta fortemente dal presidente dell'ACI Geronimo La Russa: "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport". Isola lascia Pirelli, dove era a capo della divisione sport, dopo 30 anni: "Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola – aggiunge il presidente dell’ACI - è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”.
“Una scelta – conclude Geronimo La Russa - che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.
Soddisfazione anche da parte del presidente di ACI Sport Spa Luigi Battistolli: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”.
Gian Carlo Minardi, attuale consigliere delegato di ACI Sport Spa e grande rappresentante del mondo dei motori, non ha dubbi: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.