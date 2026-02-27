NUOVO DIRETTORE GENERALE

ACI, La Russa abbraccia Isola: "È un top player"

Il presidente: "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport"

27 Feb 2026 - 09:15
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un colpo importante per ACI SportMario Isola dal 1° luglio assumerà l’incarico di nuovo direttore generale. Una scelta voluta fortemente dal presidente dell'ACI Geronimo La Russa: "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport". Isola lascia Pirelli, dove era a capo della divisione sport, dopo 30 anni: "Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola – aggiunge il presidente dell’ACI - è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”.

“Una scelta – conclude Geronimo La Russa - che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.

Soddisfazione anche da parte del presidente di ACI Sport Spa Luigi Battistolli: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”.

Leggi anche

Luigi Battistolli è il nuovo presidente di Aci Sport

Gian Carlo Minardi, attuale consigliere delegato di ACI Sport Spa e grande rappresentante del mondo dei motori, non ha dubbi: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.

Ultimi video

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:05
Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

01:22
Travis Pastrana emoziona con Bentley

Travis Pastrana emoziona con Bentley

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:13
The Greatest Hits

The Greatest Hits

02:02
Nuova Mazda CX-6e

Nuova Mazda CX-6e

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

01:26
Zeekr si presenta a Milano

Zeekr si presenta a Milano

01:59
Carglass Best of Belron

Carglass Best of Belron

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

I più visti di Drive Up

Toto Wolff a caccia del nuovo Antonelli: ingaggiato il fenomeno Niccolò Perico

Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

I Signori dell'Auto: Ettore Bugatti

Adam Levine ha una passione per le auto d'epoca

Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto

Suzuki ha fatto un SUV che costa meno di una moto

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:36
Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma
12:41
Sorteggi Champions League live: Bayern o Arsenal per l'Atalanta
13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2
12:29
Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."
12:28
Champions League, l'Atalanta riuscirà a passare con il Bayern Monaco?
12:25
Coppa del Mondo: terzo posto per Goggia nella discesa di Soldeu