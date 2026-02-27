ACI, La Russa abbraccia Isola: "È un top player"

Un colpo importante per ACI Sport: Mario Isola dal 1° luglio assumerà l’incarico di nuovo direttore generale. Una scelta voluta fortemente dal presidente dell'ACI Geronimo La Russa: "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport". Isola lascia Pirelli, dove era a capo della divisione sport, dopo 30 anni: "Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola – aggiunge il presidente dell’ACI - è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano”.