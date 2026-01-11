Tennis: Sabalenka vince il Wta 500 di Brisbane, in finale battuta l'ucraina Kostyuk

Aryna Sabalenka conquista il Wta 500 di Brisbane battendo per 6-4 6-3, in un'ora e 18 minuti di partita, l'ucraina Marta Kostyuk, n.26 del ranking, mettendo in bacheca il 22esimo trofeo della carriera e il secondo di fila in questo torneo. "Voglio innanzitutto congratularmi con Marta e il suo team per l'incredibile inizio di stagione - ha detto Sabalenka durante la cerimonia di premiazione -. Spero che ci incontreremo ancora molte volte in finale per dare spettacolo con il nostro grande tennis".