La BBC prova a riaccendere il motore di Top Gear e per farlo mette alla guida Gordon Ramsay, con riprese al via nel 2027 e messa in onda rimandata al 2028. Una tempistica dilatata che lascia alla produzione tutto il margine necessario per rivedere almeno il catering sul circuito di prova, visto che uno chef del suo calibro difficilmente accetterà panini molli e improvvisazioni da mensa aziendale.

Dalle cucine al cordolo con il piede pesante

Dietro il personaggio televisivo esplosivo e sopra le righe, noto al grande pubblico per i programmi culinari e per il carattere fumantino, c'è un appassionato di auto vere che non nasce oggi. Ramsay ha raccontato di essere cresciuto a un passo da Silverstone, scavalcando le recinzioni da bambino per sbirciare le corse, e nel suo garage figurano pezzi seri come una Ferrari F40. Non è neppure un estraneo al programma: era già stato ospite tre volte, a partire dalla prima stagione del rilancio di Jeremy Clarkson nel 2002 fino al 2017.

La scommessa della BBC oltre la nostalgia

Dopo l'uscita di scena del vecchio trio, i cambi di conduzione e il grave incidente occorso a Freddie Flintoff nel 2022 su una Morgan a tre ruote che aveva portato allo stop del format, la BBC ha deciso di riprovarci confermando il rilancio nell'agosto 2026. Suzy Lamb, ai vertici dell'intrattenimento di BBC Studios, giura che non sarà un'operazione nostalgica e punta sulla competitività e sull'irruenza di Ramsay per dare una scossa al format, affiancato dal silenzioso ritorno di The Stig mentre restano ancora da definire gli altri volti del cast.