Personaggi La Ferrari F40 di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton non ha mai nascosto il sogno di possedere una F40: una delle supercar più travolgenti mai costruite da Ferrari. Il suo arrivo a Maranello, come pilota di Formula 1, gli sta dando l'opportunità di mettersi in garage il "gioiello" di fine anni '80 con motore V8. Sui suoi profilo social, il campione inglese ha pubblicato alcuni scatti del restauro, ormai quasi concluso, accompagnati da un lungo messaggio: "La mia personalissima F40. Questa è l'auto dei miei sogni e lo è da che io ne abbia memoria. Fin da bambino sognavo di averne una. Quando sono entrato in Ferrari l'anno scorso, ho fatto in modo di averne una con me per il mio primo giorno a Maranello. Ecco quanto significa per me. Queste auto sono opere d'arte e sono incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questo esemplare, coperto di polvere dopo essere rimasto fermo in un garage per oltre trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto. È stato davvero un sogno diventato realtà. Non vedo l'ora di condividere altro con tutti voi. Restate sintonizzati".