Gino ci svela la nuova Bmw iX: il futuro è già qui

LA PRESENTAZIONE

Alla scoperta del nuovo suv totalmente elettrico

Il futuro è già qui grazie a Bmw iX. Alessandro Gino ci ha svelato nella splendida cornice di Fontanafredda il suv tedesco totalmente elettrico. "Ricorda un monolite, le sue forme squadrate rompono con il passato", il primo impatto del patron di Gino Auto. Una vettura che, al debutto, nutre grandi aspettative perché si posiziona in un segmento in crescita: "E' la macchina giusta anche per chi si vuole approcciare per la prima volta al mondo elettrico".

Dalla sua la iX ha i numeri e il primo che, naturalmente, salta all'occhio è quello dell'autonomia: "Batteria da 111kWh, una delle più potenti sul mercato, che garantisce 630 km sulla carta, ma anche nella realtà si percorre tanta strada". Un vettura dalla linee minimal, ma anche molto potente: "523 cavalli nella versione xDrive50 che vuol dire prestazione. Motore con una coppia e spinta davvero poderosa, nulla da invidiare a un V12". E Alessandro Gino di velocità se ne intende visto che ama divertirsi nei rally.

iX significa anche comfort di guida: "Dentro praticamente è un salotto con materiale pregiati. Il giusto mix per affrontare con piacere dei viaggi in auto". Tutto vero tanto che anche Chiara Ferragni l'ha scelta. La nuova nata della casa di Stoccarda, infatti, si approccia anche al mondo del lusso, finora quasi inesplorato dalle macchine elettriche. Una scommessa che ha tutti gli ingredienti per essere vincente.