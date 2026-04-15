Tennis: Alcaraz si ritira da Barcellona per un problema al polso

Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp 500 di Barcellona per un problema al polso destro, emerso già nella partita di ieri contro il finlandese Otto Virtanen. Lo spagnolo, che oggi non era riuscito ad allenarsi, perderà 280 punti nella classifica Atp, vedendo sfumare dunque la possibilità dell'immediato controsorpasso su Jannik Sinner al numero uno. "È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future - ha spiegato Alcaraz -. Con grande tristezza devo tornare a casa e rimettermi in forma il prima possibile".