Fabregas: "Como, mi piacerebbe fare come Wenger! Osserviamo il Real, cerchiamo giocatori nuovi"

Applausi a Nico Paz: "Gli ho fatto i complimenti, l'abbiamo ritrovato e ora è quello che siamo abituati a vedere". Mentre attenzione al Sassuolo, in particolare al centrocampo: "Koné non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione e ne parlo spesso col Ds Ludi, ha tanta fame. Matic è come un fratello, ho giocato con lui, mentre Thorstvedt ha dati di performance molto alti".