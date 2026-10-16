Alfa Romeo sta preparando la nuova Stelvio Quadrifoglio

Per Alfa Romeo, il simbolo del Quadrifoglio rappresenta il massimo delle prestazioni possibili. E continuerà a farlo, oggi come nel prossimo futuro ogni veicolo con il portafortuna sul cofano continuerà a essere sinonimo di potenza e velocità a prescindere dalle regole sulle emissioni inquinanti, che il marchio di Arese affronterà con la nuova Stelvio.

Super SUV

Alfa starebbe continuando a collaudare la versione al vertice dell'offerta SUV affinché possa rispettare i severi parametri ambientali. Secondo quanto emerso fino a oggi, il Biscione non intende rinunciare alle versioni Quadrifoglio con motore 2.9 litri V6 biturbo: riconosciuto come uno dei migliori nell'intero segmento. Qualche compromesso, inevitabilmente, sarà necessario e la super Stelvio potrebbe perdere qualche CV di potenza. Ma questo è il prezzo da pagare per continuare a correre e divertirsi.

Il futuro di Giulia

Stellantis non ha mai fatto mistero di essere al lavoro su una nuova generazione di Giulia e Stelvio, sebbene al momento non si sappia ancora con certezza che tipo di motore avranno sotto il cofano. Il CEO di Alfa, Santo Ficili, ha ammesso di recente che tutte le possibilità sono ancora in fase di valutazione, considerando che molti dei clienti continuano a richiedere modelli con cilindri e pistoni (anche se ibridi). Ciò che è sicuro è che le attuali berlina e SUV resteranno in produzione fino a fine 2027. Quadrifoglio incluse.