La prima delle tre sessioni di prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 - 21ª tappa su 23 della stagione - è stata compromessa da una pioggia battente che si è abbattuta sul circuito cittadino attorno alla 'Strip'. Nessun pilota ha completato un giro cronometrato durante la prima uscita del weekend nella "Città del vizio", con grande disappunto delle decine di migliaia di tifosi presenti sugli spalti. Cinque dei 22 piloti non hanno nemmeno lasciato i box, dato che la pista si presentava completamente bagnata e molto scivolosa, con una temperatura dell'aria di appena dodici gradi circa. Alcuni dei più temerari, che avevano deciso di testare l'aderenza con gli pneumatici da pioggia, hanno vissuto momenti di paura: verso la fine della sessione, il francese Pierre Gasly e l'argentino Franco Colapinto hanno rischiato di perdere il controllo delle loro monoposto a causa delle pozzanghere che costellavano il tracciato americano.