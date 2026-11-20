Venerdì 20 novembre alle ore 14:00, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, si apre l'ultima giornata del Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli. Lo spagnolo, numero 3 ATP, guida il girone a punteggio pieno (2-0, set 4-0) dopo i successi su Frances Tiafoe (6-2, 6-2) e Daniil Medvedev (6-2, 6-4); l'azzurro, numero 6 del mondo, chiude invece a 0-2 ed è già eliminato dopo i ko con Medvedev (7-6, 6-3) e Tiafoe (7-6, 6-0).
Già qualificato, Alcaraz punta a blindare da imbattuto il primo posto — con Medvedev e Tiafoe appaiati a 1-1 — verso le semifinali incrociate, anticamera della finale e del titolo di Maestro, al termine di un 2026 da cinque trofei tra cui l'Australian Open. Cobolli cerca invece una vittoria di prestigio per chiudere con il sorriso il suo esordio alle Finals dopo l'annata della consacrazione (trionfo ad Acapulco e finale al Roland Garros).
L'unico precedente nel circuito maggiore risale al Roland Garros 2023, vinto da Alcaraz in tre set (6-0, 6-2, 7-5).