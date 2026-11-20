Venerdì 20 novembre alle ore 14:00, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, si apre l'ultima giornata del Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con la sfida tra Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli. Lo spagnolo, numero 3 ATP, guida il girone a punteggio pieno (2-0, set 4-0) dopo i successi su Frances Tiafoe (6-2, 6-2) e Daniil Medvedev (6-2, 6-4); l'azzurro, numero 6 del mondo, chiude invece a 0-2 ed è già eliminato dopo i ko con Medvedev (7-6, 6-3) e Tiafoe (7-6, 6-0).