Venerdì 20 novembre alle ore 20:30, nella sessione serale della Inalpi Arena di Torino, si chiude il Gruppo Ivan Lendl delle Nitto ATP Finals 2026 con la sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Con Carlos Alcaraz già qualificato da primo (2-0, set 4-0) e Flavio Cobolli eliminato (0-2), russo e statunitense sono appaiati a quota 1-1 con identico bilancio nei set (2-2): Medvedev ha battuto Cobolli (7-6, 6-3) e perso con Alcaraz (6-2, 6-4), mentre Tiafoe ha ceduto allo spagnolo (6-2, 6-2) prima di superare l'azzurro (7-6, 6-0).