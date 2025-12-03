Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Zorzi e Gjerdalen per Marcialonga 2026: "Un legame senza tempo"

03 Dic 2025 - 09:08

"A Timeless Bond", ovvero "Un Legame Senza Tempo" è lo slogan con cui Marcialonga ha presentato tutti gli eventi 2026, a partire dalla popular race invernale, passando per la Cycling Craft fino alla Running Coop: 25 gennaio, 31 maggio e 5 settembre le date da segnare in agenda. Sul palco alla conferenza di Milano - riferisce una nota - si sono succeduti i vari personaggi a partire da Angelo Corradini, che ha passato le consegne al nuovo presidente Tiziano Romito, quindi il re della Marcialonga Tord Asle Gjerdalen e il moenese Cristian Zorzi intervistati dal telecronista di Sky Sport Francesco Pierantozzi. Gjerdalen ha raccontato della meraviglia alla sua prima Marcialonga: faceva freddo, la neve scivolava bene, si entrava in un tendone (ristoro di Pozza), c'era tanta gente che faceva festa e con quelle condizioni bagnate quasi cadevamo tutti. Essere in gara e transitare vicino a un gruppo così, che stava festeggiando e si divertiva, è stato incredibile. Dopo soli due chilometri, uscendo dal paese si passa davanti a un hotel dove c'è una vasca esterna riscaldata, c'erano diverse ragazze che facevano il bagno. Mi chiedevo: "Che cos'è tutto questo? Qui si passa tra le case e i bar. Qualcosa di completamente diverso rispetto alla Norvegia, dove tutto è focalizzato sul vincere o sul prendersi il proprio tempo. Un modo di vivere lo sci davvero affascinante, alla Marcialonga tutto è fantastico". Ora Gjerdalen gareggia col team italiano Slavia Pojistovna Robinson Trentino e sogna un risultato eclatante per il prossimo 25 gennaio. Ribatte Zorzi: "Io ho vissuto con la Marcialonga, perché abitando a Moena assistevo a due passaggi, e forse è stata una fortuna quella di vedere la partenza, vedere i passaggi e poi godere anche delle manifestazioni di contorno della Marcialonga. Da lì ho preso la passione, diciamo che fino a 13 anni vedevo la Marcialonga come una cosa un po' diversa, poi quando ho iniziato a mettere gli sci da fondo anch'io ho cominciato a vivere le sensazioni positive", ha raccontato Zorzi.

Ultimi video

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:07
MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

01:55
PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

01:30
L'addio a Pietrangeli

L'addio a Pietrangeli

01:28
Scomparsa Pietrangeli

Scomparsa Pietrangeli

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:02
Tiro a volo: ricorso contro elezione n.1 federazione europea
10:06
Uniti in rete: volley contro la violenza a Marsala
09:08
Zorzi e Gjerdalen per Marcialonga 2026: "Un legame senza tempo"
08:01
Addio Pietrangeli, oggi camera ardente al Foro Italico
23:32
Tiro a volo, CdM: quattro azzurri tappa finale in Qatar