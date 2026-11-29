Imprevisto

L'obiettivo dell'ultima challenge organizzata è tutto nel nome: "Drive Around Earth In Lamborghini, Keep It!". Due concorrenti devono concludere il giro del mondo a bordo di una Lamborghini Huracan Spyder. Il primo a tagliare il traguardo si porta a casa la supercar italiana (dal valore superiore ai 200 mila euro). Una ghiotta occasione per visitare luoghi lontani e provare a mettersi in garage una delle automobili più belle, e costose, degli ultimi anni. L'imprevisto, quando si percorrono così tanti chilometri, è da mettere in conto. A maggior ragione se ci si trova in un Paese con più di 1 miliardo di persone.

Contro un due ruote

Uno dei due partecipanti stava procedendo lungo una strada indiana particolarmente trafficata e affollata di due ruote: un'alternativa al taxi. Concentrato a capire dove andare, il ragazzo ne ha urtato uno durante una svolta. Il danno è stato notevole: l'auto ha parte della fiancata rovinata con un vistoso buco sulla portiera del passeggero. Oltre a quelle materiali, non sembrano esserci state, fortunatamente, conseguenze fisiche. Poco dopo è montata in India una polemica sulla liceità di organizzare questo tipo di sfide, trasmesse solo per generare consenso e visualizzazioni. Chissà se la Lamborghini era assicurata.