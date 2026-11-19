Novità La nuova Lamborghini Temerario Spyder

Lamborghini riscrive le regole delle scoperte ad altissime prestazioni e lo fa nel modo più rumoroso e tecnico possibile. La nuova Temerario Spyder porta al debutto sul marchio il primo tetto rigido retrattile della storia del Toro, capace di aprirsi e chiudersi in appena 17 secondi anche in movimento fino a 50 km/h, il tutto su una vettura che oltrepassa i 340 km/h. La mossa geniale sul fronte dinamico risiede nella cinematica verticale brevettata per il ripiegamento del tetto, limitando a 100 chili il divario di peso della Spyder Alleggerita rispetto alla variante chiusa. A questo si aggiunge un telaio in alluminio rivisto nei nodi strutturali e nella paratia posteriore, con una riduzione del 50% dei componenti e dell'80% degli apporti termici delle saldature rispetto alla Huracán EVO Spyder, a beneficio di una rigidità torsionale superiore e di un'abitabilità che accoglie senza affanno guidatori alti fino a 1,95 metri