Alphadjo Cisse continua a stupire. L'attaccante italiano classe 2006 è una delle sorprese più positive di questo inizio stagione in Serie A: sono già 10 i gol tra campionato ed Europa League. Un rendimento che ha attirato l'attenzione di diversi club di Premier: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Chelsea e il Brighton lo starebbero monitorando con grande attenzione. Il Milan però non ha assolutamente intenzione di perdere il ragazzo: nei prossimi mesi è già previsto un prolungamento fio al 2032 con relativo adeguamento dagli attuali 750mila euro a circa 2 milioni a stagione.