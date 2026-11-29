Il Milan sfrutterà la trasferta di domani sera contro il Cagliari per riavviare i contatti di mercato per Paul Mendy, con la prospettiva di poter mettere sul piatto il prestito di Francesco Camarda pur di bruciare la concorrenza di Inter e Roma.
Per sbloccare l'intesa con i rossoblù, infatti, Gerry Cardinale potrebbe giocarsi la carta dell'attaccante classe 2008, che è pronto a lasciare Milanello in prestito a gennaio per trovare continuità. Ma su Camarda ci sono anche Genoa, Torino e Catanzaro. Lo scrive Tuttosport.