Molto ricco

Il solito copione della Silicon Valley e Altman non è un neofita del lusso automobilistico: già nel 2024 era finito sui radar per una Koenigsegg Regera multimilionaria e ora viene accostato a una delle novantanove Utopia coupé realizzate a livello globale. Gli algoritmi rendono bene ma va ricordato che OpenAI risulta ufficialmente come una no profit. Quindi non dovrebbe distribuire gli utili.

L'IA non può sostituire

Del resto, chi controlla le macchine intelligenti sa bene che il vero status symbol, quando il conto in banca non ha limiti, resta un oggetto rumoroso, scomodo e privo di qualsiasi utilità razionale. Alla faccia di chi crede che il progresso debba per forza essere frugale, silenzioso e a portata di tutti. Altman potrebbe anche aver intuito che una vettura di questo tipo, vista la sua rarità, rappresenta un investimento per il futuro. Sicuramente, la sua IA non potrà mai prenderne il posto davanti al volante.